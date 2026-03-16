「出張中の夫が私の脳内に直接語りかけて来た」 【写真】 脳内へ語りかけてくる夫のメッセージ そんな言葉と共に投稿された夫婦のやりとりがThresdsで注目を集めている。 投稿者yukoさんが紹介したのは、出張中の夫から届いたメッセージだ。 「私は今、あなたの脳に直接語りかけています」 「1センチくらいの輪切りにしてオリーブオイルでじっくり焼くのです。味付けは味の素と塩のみ」 まるでテレ