◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）２３年大会準優勝の米国が、優勝候補のドミニカ共和国を逆転で破り、１７年大会以来、２度目の優勝に王手をかけた。３大会連続の決勝進出。１７日（日本時間１８日）に行われる決勝では１６日（同１７日）の準決勝（イタリア、ベネズエラ）の勝者と激突する。決勝はマクリーン（メッツ）が先発する。この日の先発は絶対的エース