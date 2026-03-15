7人組アイドルグループ、にっぽん！真骨頂の公式Xアカウントが14日夜、更新。メンバー鈴木かのんの脱退を発表した。同グループのXでは、運営名義で文書をアップ。「鈴木かのん脱退のお知らせ」という題で「いつもにっぽん！真骨頂を応援していただき誠にありがとうございます。この度、にっぽん！真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3／14付にてにっぽん！真骨頂を脱退