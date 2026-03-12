中東情勢の悪化を受け3月12日、県内ではガソリン価格が急激に上がりました。県内の多くでレギュラーガソリンの価格が180円台に。これまでに経験のない値上がりに、消費者や関係者からは驚きや不安の声があがっています。3月12日、多くのガソリンスタンドでレギュラーガソリンが180円台に。徳島市のこちらの店では、12日からレギュラーガソリンの価格を157円から186円へと29円値上げしました。（客）「価格見てう