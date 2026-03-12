お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が10日、オフィシャルブログを更新。自身が「よく泣く人」である理由について明かし、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「よく泣く人★」と題してブログを更新すると、絵文字を交えながら「ほんとに。誠希千が生まれてきてくれてからのこの11年、しょっちゅう泣いてます」と告白。10歳の長男・誠希千（せいきち）くんの誕生以降、涙もろくなったことを明かした。 続けて「なので、も