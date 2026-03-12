「ＷＢＣ・Ｂ組、メキシコ−イタリア」（１１日、ヒューストン）米国が１次リーグ敗退の危機にあるＢ組で、米国を破って３連勝と波に乗るイタリアが六回を終わってメキシコを６−０と大きくリード。米国の準々決勝進出への可能性が高まった。このままイタリアの勝利に終われば、イタリアが４勝無敗で１位、米国が３勝１敗で１次リーグを通過する。メキシコが仮に逆転した場合でも９回で決着すれば、米国が失点率でイタリアを