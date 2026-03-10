知人男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の裁判で、徳島地裁は3月10日、求刑通り懲役9年の実刑判決を言い渡しました。起訴状などによりますと、徳島市伊月町の無職の男・38歳は、2024年8月、同じマンションに住む当時76歳の知人男性に金槌で殴るなどの暴行を加えて死亡させた、傷害致死の罪に問われています。被告の男は自ら出頭し、捜査初期の取り調べで殺意を否定した上で、暴行は認めていましたが