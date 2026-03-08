大谷は3回1死走者なしから飛距離124.4メートルの豪快弾■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発となる一発を放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。衝撃の確信弾の瞬間をWBC公式X（旧ツイッター）が捉えると、背景のスポンサー企業が存在