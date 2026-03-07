エイチ・アイ・エス（HIS）は、「沖縄キャンペーン」を2月11日から3月19日まで開催している。沖縄本島行きでは、ホテルの客室をアップグレードするほか、1名1泊につき最大2,000円を割り引く早期申込割引、ホテル・リゾートクレジットの増額、レンタカーSクラス付きなどの特典を用意する。石垣島・宮古島・西表島行きでは、ホテルの客室をアップグレードするほか、1名1泊につき最大3,000円を割り引く早期申込割引、ホテル・リゾート