徳島市・東新町商店街のシンボルで、待ち合わせ場所などとしても親しまれてきた「コルネの泉」が撤去されていたことが分かりました。 （東新町1丁目商店街振興組合・福田典彦 理事長）「この今、白くなっているところ、ここにコルネの広場っていうのがあったんですよ」「これをこの前、撤去したんですよ」 かつて、東新町1丁目・2丁目商店街と籠屋町商店街の中心にあった「コルネの泉」。今は跡形もありません。 （東新町