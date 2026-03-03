ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝の三浦が２日、生まれ故郷である宝塚市役所を表敬訪問。故郷に戻っての意外な行動が明らかになった。帰ってきた当日は時差ぼけの影響で眠っていたという三浦。ただ「次の日には一人で大好きな宝塚駅の（商業施設）ソリオを散策しましたね」と意外な行動を明かした。いろんなコスメを堪能するために