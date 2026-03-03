女優の綾瀬はるかが３日、都内で行われたキリンビールによる「『キリングッドエール』５０００万本突破！“大反響”御礼発表会」に出席した。白いワンピース姿で登場した綾瀬は、昨年１０月に発売された同商品のヒットを祝して乾杯の発声を行った。「素直にうれしい。これだけ日本中の皆さんに飲んでいただいて、笑顔になっていただいた瞬間があると思うと感謝です」と喜んだ。綾瀬は３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡ