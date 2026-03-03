【取材の裏側現場ノート】久しぶりに生で聞いたこの歌詞は、誰がつけたのか。侍ジャパン・大谷翔平（３１＝ドジャース）のＮＰＢ時代の応援歌のことだ。ＭＬＢでは鳴り物で選手を応援する文化がなく、このメロディーを聞けるのはＷＢＣで日の丸のユニホームを着て戦っている時ぐらい。２日に京セラドームで行われたオリックスとの強化試合で、久しぶりにかつての応援歌が鳴り響いた。「迷わずに駆け抜けろ伝説の幕が開ける