アメリカ南部テキサス州で1日、銃乱射事件があり2人が死亡しました。容疑者はイラン国旗がデザインされたシャツや「アッラーの所有物」と書かれた服を着ていたということで、捜査当局はテロ事件の可能性もあるとして調べを進めています。地元メディアなどによりますと、テキサス州オースティンにあるバーの外で1日午前2時ごろ、銃乱射事件があり、2人が死亡しました。また、14人が病院に搬送されていて、このうち3人は重体だという