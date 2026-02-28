職場で既婚の上司から不倫関係を迫られることは、ドラマの中だけの話ではないようだ。投稿を寄せた福岡県の40代女性は、独身時代の経験として「不倫や浮気経験ではなく巻き込まれ未遂ならあります」と前置きし、こう続けた。「妻子持ちの課長から付き合ってほしいメアド交換しようってしつこく言われました。しかし相談したら角が立つので相談しようにもできなかったです」その相手は別の支社の既婚男性だった。（文：長田コウ）「