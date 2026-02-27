（小玉アナウンサー）「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」 （佐々木気象予報士）「今週は県内で久しぶりにまとまった雨が降りましたが、渇水の解消にまでは至りませんでした」「きょうは、家ですぐにできる節水方法についてお伝えします」 （佐々木気象予報士）「今週水曜日の雨が、どれくらい久しぶりのまとまった雨だったか見ていきます」「