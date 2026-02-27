（小玉アナウンサー）

「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木気象予報士）

「今週は県内で久しぶりにまとまった雨が降りましたが、渇水の解消にまでは至りませんでした」

「きょうは、家ですぐにできる節水方法についてお伝えします」

（佐々木気象予報士）

「今週水曜日の雨が、どれくらい久しぶりのまとまった雨だったか見ていきます」

「前回、10ミリ以上の雨が降ったのは徳島市と上勝町は12月23日、64日ぶりとなりました。このほか、美馬市穴吹は117日ぶりでした」

（宮下アナウンサー）

「まとまった雨によってダムの貯水率は回復したものの、また取水制限が再開されましたね」

（佐々木気象予報士）

「26日の午前0時点の早明浦ダムの貯水率は40.8％で、前の日より2.3ポイント回復しました」

「しかし、平年値の78.8％には遠く及ばず、一時的に解除していた取水制限を2月26日に再開しました」

「那賀川水系、長安口と小見野々2つのダムを合わせた貯水率は26.0％と、前の日から5.5ポイント回復しましたが」

「こちらも、平年値の68.5％には程遠く、取水制限を継続中です。県は節水を呼びかけています」

（佐々木気象予報士）

「家でできる節水方法をまとめました、まずお風呂では」

「シャワーをこまめに止める」

「湯船の水位を低めに設定する」

「一般的な家庭用の浴槽にお湯を張ると200リットル程度になります。残り湯を洗濯や掃除、洗車などに使うこともできます」



「つづいて、キッチンでは」

「食器を洗う時は油汚れなどをあらかじめ紙でふき取ってから洗うと、下水処理場の処理負担の軽減につながります」

流しっぱなし洗いは平均110リットル水を使いますが、ため洗いにすると約20リットルで済みます」



「このほか…」

「洗濯物はある程度まとめて洗うようにすること」

「こまめに蛇口をしめること」

「トイレを流す時は、洗浄レバーの大小を使い分けること」

「洗車はホースの流し水をやめて、バケツに水を汲んで使う、などがあります」

「節水」と聞くと大変なイメージもありますが、ちょっと気を付けるだけで、無理なく無駄なく水を省くことができます。

（小玉アナウンサー）

「ここまでマメテンのコーナー、気象予報士の佐々木さんでした」