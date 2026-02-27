ふるさと納税による寄附金控除の申請を簡単にするため、ワンストップ特例を申請した人もいるでしょう。しかし、ワンストップ特例を申請していても、医療費控除などほかの控除も申請したい場合、ワンストップ特例が適用されないため注意が必要です。 本記事では、ワンストップ特例の概要や確定申告との併用ができない理由、また医療費控除も申請したいときの注意点などについてご紹介します。 ワンストップ特例とは