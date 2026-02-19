2025年12月、徳島市でモンゴル国の外務大臣らを招いて、日本とモンゴル国の今後の交流について話し合う会合が開かれました。徳島からも様々な形で深めてきたこの両国の、今後の交流推進に向け関係者に話を聞きました。 2025年12月、徳島市のホテルで開催された、日本とモンゴル国の今後の交流について話し合う会合。これは、両国の交流をさらに深めようと、初めて開かれました。 会には、モンゴル国からバトツェツェグ外務大