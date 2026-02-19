全国の自治体が住まいの支援（居住支援）に取り組む中、東京都豊島区は「65歳以上の高齢者人口に占める単身世帯の割合」が全国トップ（区市部）という課題を抱えています。さらに同区は、ひとり親世帯、外国人など、さまざまな人を対象にした支援を行ってきました。なぜ豊島区では、居住支援の先進的な取り組みが多いのでしょうか。豊島区の住宅や福祉の施策を担当する皆さんに、取り組みやその背景にある考え方について聞きました