中道改革連合は１８日、新体制を発足。小川淳也代表、代表代行に山本香苗氏、幹事長と選挙対策委員長には階猛氏が就任した。この日、衆参本会議の終了後、階氏は報道陣のぶら下がり取材に応じ、大敗した衆院選の総括の方針や今後の党のあり方、予算審議への姿勢について語った。その中で報道陣から小川氏について「代表についてなんですけども、警護がＳＰさんが付かなくなったのは本当ですか。これは理由があるのですか」と