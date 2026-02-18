特別国会がきょう召集され、衆議院・本会議で、高市総理が第105代内閣総理大臣に選出されました。衆議院選挙を受けてきょう召集された特別国会では、午後1時から衆議院・本会議が開かれ、冒頭、議長と副議長を選ぶ投票が行われました。議長には自民党の森英介氏、副議長には中道改革連合の石井啓一氏が選ばれました。その後、総理大臣の指名選挙がおこなわれ、高市総理が第105代内閣総理大臣に指名されました。総理指名では衆議院