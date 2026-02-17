Image: SEGA SEGA（セガ）が、創業65周年を記念したコラボウォッチを発売します。抑えめのデザインでいい雰囲気 Image: SEGA 「SEGA 65th Anniversary SEIKO Collaboration Model」と題されたSEIKO（セイコー）とのコラボモデルは、シルバーとブラックの2種類がラインナップされています。かなり締まった顔