１２日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）でコーナー途中でＣＭが入り、中途半端のまま終わってしまうハプニングが起こった。番組では視聴者からリクエストを募り、スタジオでピアニストが生演奏するコーナーがある。この日は今年から“コールドスリープ”に入った３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「チョコレイト・ディスコ」。しかし、サビ部分でＣＭに入ってしまった。ＣＭ明