家族みんなが使いやすい、洗濯物収納や洗濯後の動線の見直しアイデアを紹介します。教えてくれるのは、片付けの訪問サポートも行う整理収納アドバイザー・木村充子さん。ここでは、木村さんが10代の子どもが3人いる家庭に片付けのお仕事で伺い、洗濯物の悩みを解決した「バスタオルの選び方」や「畳まない収納」のアドバイスについて、詳しく語ります。「スモールバスタオル」で洗濯物のかさを減らす家族が多いと、洗濯物の量も増