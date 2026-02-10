スピードスケート女子1000メートルが9日に行われ、前回女王の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は1分13秒95で銅メダルを獲得。NHKの中継で解説を務めた姉の高木菜那さん（33）は自身のインスタグラムで祝福した。菜那さんは「美帆メダルおめでとう！！でもまだまだこれから。ここからです」とし妹の活躍に歓喜。解説のオフショットを添え「そして連日、日本選手の活躍が本当に嬉しいです本当に全ての選手がかっこいい！！」