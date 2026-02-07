「使用のため」という申請理由がNGの理由は？【漫画】本作を読むWebデザイナーとして働く傍ら、自身の職歴をもとにした仕事漫画を執筆するぷく子さん(@pukukoOL)。新入社員時代の理不尽な体験を描いたエピソードが、働く人々の共感と驚きを呼んでいる。今回は、誰もが当然の権利として持っているはずの「有給休暇」を巡る、信じがたい実録エピソードを紹介する。■有給申請を阻む謎の独自ルール旅行に行くために有給休暇を取ろうと