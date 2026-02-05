2月4日、タレントの東原亜希が、バラエティ番組『1周回って知らない話 2時間スペシャル』（日本テレビ系）に出演し、4人の子どもを育てるエピソードを語った。ロケでは家庭内の密着もあったのだが、その様子から “ワンオペ” を心配されている。東原は、「総勢13人！ 子だくさんママの本音」という企画に出演。5児の母である辻希美、4児の母である加藤夏希、そして同じく4児の母として、東原がスタジオに登場した。「柔道オリ