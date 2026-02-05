2月4日、タレントの東原亜希が、バラエティ番組『1周回って知らない話 2時間スペシャル』（日本テレビ系）に出演し、4人の子どもを育てるエピソードを語った。ロケでは家庭内の密着もあったのだが、その様子から “ワンオペ” を心配されている。

東原は、「総勢13人！ 子だくさんママの本音」という企画に出演。5児の母である辻希美、4児の母である加藤夏希、そして同じく4児の母として、東原がスタジオに登場した。

「柔道オリンピック金メダリストで、柔道男子日本代表前監督の井上康生さんと2008年に結婚した東原さんですが、4人の子どもは全員柔道に取り組んでいます。

食べ盛りということもあり、東原さんは『一升炊きを朝と夜で分けて使っています』と、毎日家族6人で11合の米を炊くことを明かし、スタジオを驚かせていました」（スポーツ紙記者）

番組では、辻、東原、加藤のふだんの食事作りに密着する映像が紹介された。東原は、両手で菜箸を使いながら、夕食を作っていた。

「夕食のテーブルには、豆苗の豚巻きやエビフライ、ピーマンの肉詰め、きんぴら、ひじきの煮物など、10種類のおかずが並んでいました。忙しいときを除き、ふだんから8種類のおかずを作ると話していました。

料理の後も、井上さんと子どもたちが食事する間、東原さんはひとりで調理器具や弁当箱などを洗い、夕食は家族とは別にひとりで食べていました。

食事後も、翌日の子どもたちの弁当作りや洗濯があるため、深夜0時に就寝し、午前4時に起床することを明かしたのです」（芸能記者）

休む間もなく家事に奔走する様子が映っていたが、放送後のXでは

《お母さん大変だし、おかずも残ってないとかかわいそうすぎる》

《井上康生、力仕事もやれやれな感じで手伝ってて、はぁ？？？ってなったわ。奥様ワンオペじゃないといいけど》

《他の家族は手伝おうってならないのかな…》

など、心配する声が聞かれていた。東原の “ワンオペ家事” が疑われたようだ。

「東原さんがおろし器でれんこんをすりおろしていると、『やろうか？』と井上さんが声をかけました。東原さんは『一番向いてると思うよ』と指摘したのですが、それに対して井上さんは『一番嫌い……』と少々面倒くさそうな素振りを見せていました。

おろし器を使いながら、井上さんは『力いらないんです』と得意げに話していましたが、東原さんからは冗談交じりに『初めてやるじゃん』と暴露される場面もあったのです。

また、食事中、井上さんが『こりゃ酒がすすむわ』と晩酌しながら上機嫌だったのに対し、東原さんは洗い物に追われていたため、夫婦で家事の “負担差” があるような印象を受けた人もいたようです。

同じく大家族の辻さんのロケでは、子どもが夕食作りを手伝う場面も映っていたため、より東原さんの “ワンオペ” 感が際立ってしまったのだと思われます」（前出・芸能記者）

番組内で、東原は現役時代、井上が試合で負けると、自身のブログに「東原のせいで負けた」など心ない批判を受けた時期もあったことを明かした。結婚から18年が経つが、夫婦に不穏なできごとが襲ったこともあった。

「2023年4月の『文春オンライン』で、井上さんが30代の既婚女性と深夜にホテルで密会したと伝えられたのです。同誌の直撃取材に対し、井上さんは不倫関係を否定しましたが、女性とホテルの部屋で会ったことは認めていました。東原さんはこの件について言及せず、彼女を心配する向きも多かったです。

ただ、2026年1月の東原さんのInstagramでは、家族で旅行に訪れたことを報告し、井上さんと寄り添うツーショット写真も投稿しており、夫婦関係は良好のようです」（同）

“4児の母” の負担が少しでも軽くなるといいのだが……。