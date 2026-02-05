外カリッ、中ふわっ絶品トーストに フライパンで簡単に作れるレシピクックパッドニュース

外カリッ、中ふわっ絶品トーストに フライパンで簡単に作れるレシピ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • フライパントーストのレシピを紹介している
  • バターを塗って焼く、水を少し入れてフライパンに蓋をする蒸す
  • カリふわに焼けたトーストを、シンプルに食べるのも良いという
記事を読む

おすすめ記事

  • 狩野英孝 （C）ORICON NewS inc.
    狩野英孝「家が特定されました」に大慌て　1枚の写真投稿で思わぬ事態に 2026年2月4日 17時40分
  • 〈豊田・殺人放火〉「過去にも“事件”を起こしていて…」友人からも“クズ扱い”されていた逮捕された金髪男（45）はこれまでも“否認だらけ”、元彼女にはDV、監禁も
    〈豊田・殺人放火〉「過去にも“事件”を起こしていて…」友人からも“クズ扱い”されていた逮捕された金髪男（45）はこれまでも“否認だらけ”、元彼女にはDV、監禁も 2026年2月3日 18時50分
  • 無人生花店で男が草花やコケをムシャムシャ…花瓶の水も飲み干す　3時間で店内は無残な姿に　韓国・ソウル
    無人生花店で男が草花やコケをムシャムシャ…花瓶の水も飲み干す　3時間で店内は無残な姿に　韓国・ソウル 2026年2月4日 19時49分
  • 新垣結衣、星野源（C）モデルプレス
    星野源、妻・新垣結衣とのデート明かす「放送されたらなかなか行けなくなっちゃうから…」 2026年2月4日 13時57分
  • ベルギーで発見された第一次世界大戦の不発弾（写真と本文は関係ありません）
    一体ナゼ…２０代男性の直腸から第一次世界大戦の砲弾を発見　爆発物処理班出動＝フランス 2026年2月3日 10時41分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 「家が特定された」大慌ての狩野
    2. 2. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
    3. 3. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
    4. 4. 星野源 新垣結衣とのデート告白
    5. 5. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    6. 6. 中年がヒザを壊してしまう靴
    7. 7. 元BOOWY 高市首相と奈良を嘲笑か
    8. 8. 薬の見返りに性行為要求? 再逮捕
    9. 9. 『ホットスポット』が実践した“健康的な”ドラマ現場改革　市川実日子衝撃「こんなチームがあるんだ!」
    10. 10. “スゴ鼻”警察犬ジゲン号 1年ぶり2度目のお手柄！ 雨雲迫る山で行方不明者を発見　今回もジャーキー1kgもらう
    1. 11. 元TOKIO長瀬智也 衆院選に言及
    2. 12. YouTuber破局「住む場所がない」
    3. 13. Micro容疑者逮捕 知っていた芸人
    4. 14. Uberに月50万円 ニコルに賛否
    5. 15. 「涙の高校生役」香取慎吾が嗚咽
    6. 16. 医師と歯科医師 計28人を処分
    7. 17. 日本テレビ「下請け」に転落か
    8. 18. 前澤氏の「5億円ソファ」に批判
    9. 19. りんごちゃん大減量 ビフォアフ
    10. 20. あのね…小1女児が語った性被害
    1. 1. 生花店で草花を食べ尽くす男 韓
    2. 2. 腸から第一次大戦の砲弾発見 仏
    3. 3. 薬の見返りに性行為要求? 再逮捕
    4. 4. “スゴ鼻”警察犬ジゲン号 1年ぶり2度目のお手柄！ 雨雲迫る山で行方不明者を発見　今回もジャーキー1kgもらう
    5. 5. 医師と歯科医師 計28人を処分
    6. 6. あのね…小1女児が語った性被害
    7. 7. 岩屋前外務相への中傷 SNSで激化
    8. 8. 飲酒後に社員死なせた? 社長逮捕
    9. 9. 女性に自転車で追突しわいせつか
    10. 10. 黒岩知事が手術 数日前から症状
    1. 11. 森下千里氏が「ミニ」化していた
    2. 12. 6時間電話…アカハラで懲戒処分
    3. 13. スルメイカ漁獲枠2.5倍へ…2026年度は6万8400トン　2月下旬の審査会で正式決定の見通し　25年度は異例の豊漁で停止命令
    4. 14. プルデンシャル 1年で45人処分か
    5. 15. 6年以上駐車し続け未払い 男逮捕
    6. 16. 重度障害の受験排除か「不適切」
    7. 17. 住宅浴室で女性変死 骨折やアザ
    8. 18. 男児にわいせつか「変な噂」証言
    9. 19. 台風2号「ペンニャ」が発生
    10. 20. 他人のカゴから盗む 店舗が疲弊
    1. 1. 殺人放火 逮捕前から「要注意」
    2. 2. 麻生氏 我々で日本守るしかない
    3. 3. 高市陣営 教団関係者に挨拶状か
    4. 4. チームみらい「重要情報」が判明
    5. 5. 高市首相が履いていた靴 爆売れ
    6. 6. 歯科医が絶対言わないこと 暴露
    7. 7. ロフト シールなど販売見合わせ
    8. 8. 住みたい田舎1位 集団提訴のワケ
    9. 9. 「消費税12%」情報が拡散 大炎上
    10. 10. 自民議員 レアアース巡り主張
    1. 11. 秀吉1代で終了 たった一つの弱点
    2. 12. 「映画代まで取るのか」不満続出
    3. 13. お弁当まさかの中身 妻間違える
    4. 14. 133名が犠牲に…原因不明の理由
    5. 15. 首相のPR動画に「カネの力」指摘
    6. 16. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
    7. 17. しまむら着た夫を三度見 大反響
    8. 18. イオンMのお得&便利アプリ活用法
    9. 19. みずほ銀行が高市首相に怒る事態
    10. 20. ひろゆき氏「これはダメかも」
    1. 1. 中国人客減 発言が原因ではない?
    2. 2. 大英博物館で「サムライ展」開催
    3. 3. 台湾女性がホテルで恐怖体験
    4. 4. カダフィ大佐の息子 射殺される
    5. 5. 習近平氏 トランプ氏に電話会談
    6. 6. 皇太子妃の長男 38件の罪で起訴
    7. 7. 新人K-POPグループ序列が激変
    8. 8. 徒歩で帰省 男性の行動が話題
    9. 9. 運河巡り中国が新華社声明を発表
    10. 10. NASA アルテミス計画に競争意識?
    1. 11. ハリポタの敵役、中国で大人気に
    2. 12. 中国 7億年前の海温度を測定
    3. 13. エプスタイン氏、北朝鮮にも関心
    4. 14. Bコインが24年11月以来の最安値
    5. 15. 韓国で薬局利用 外国人が増加
    6. 16. 松屋「鶏のどて煮風鍋」を試食
    7. 17. 米FBIへの通報内容…明らかに
    8. 18. 子のSNS使用 世界で新たな動き
    9. 19. 伊の教会で絵画修復したら…苦情
    10. 20. ベッカム氏長男の妻激やせのワケ
    1. 1. 世界でカニカマ流行 値上げの波
    2. 2. 医師「東大理三は天才じゃない」
    3. 3. 壱番屋の「夜パフェ」懸念の声も
    4. 4. 金価格が急落 きっかけはあった?
    5. 5. 12種類もあるイオン系列店の違い
    6. 6. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
    7. 7. パナ 人員削減が1万2千人規模へ
    8. 8. 新宿のTOHOシネマズ 新装開業へ
    9. 9. パナ人員削減 1万2千人規模へ
    10. 10. ディズニーまた値上げ? 戦々恐々
    1. 11. 「高校無償化」どこまでが無償?
    2. 12. 新型「小さいランクル」投入背景
    3. 13. 同僚が「20万円戻る」根拠は
    4. 14. 高額療養自己負担、2年ごと検証
    5. 15. 刀が手掛けるテーマパークの弱点
    6. 16. 手取り10万円でも貯蓄するには
    7. 17. 「よそ者」が職場に 転職のコツ
    8. 18. ガソリン155円 2週連続値上がり
    9. 19. 高校無償化 入学した途端に請求
    10. 20. 「金利ある世界」で預金獲得へ
    1. 1. 都民1人1人1万1000ポイント進呈
    2. 2. SIMのみキャッシュバック 注目度
    3. 3. 最大65W USB充電器のスペック
    4. 4. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    5. 5. 音楽配信サービス「Amazon Music」の新プラン「Standard」が提供開始！音楽機能はUnlimitedと同じ。料金も値上げ前のUnlimitedと同じ
    6. 6. スマホの容量不足を秒で解決
    7. 7. d払いバーチャルカードに新機能
    8. 8. 大阪・関西万博（EXPO2025）開幕から約1年！あの感動を、もう一度夜空へ
    9. 9. ソニーの次期新型イヤホン「WF-1000XM6」は3色展開、ピンク説
    10. 10. 人気の超特盛シリーズをお得に楽しめる！吉野家、「超特盛祭」を2月5日（木）より開催
    1. 11. Appleが紛失防止トラッカー「AirTag（第2世代）」を発表！探せる範囲が最大1.5倍に拡大、音量が50％向上など。1月末発売で価格は4980円
    2. 12. OPPO Find X9 使ってみた感想
    3. 13. 共依存ボディホラー『トゥギャザー』“くっついちゃってる”驚愕のグッズ発売　監督も感激「別れられない2人になりそう」［ホラー通信］
    4. 14. 「今が買い時」「早い者勝ち」AirPods Pro 3がAmazonで7%OFFに
    5. 15. 5G普及で必要な「価額競争」
    6. 16. 役目を終えたおもちゃを社員の子ども同士でプレゼント ママやパパにもうれしい「社内クリスマスイベント」が開催
    7. 17. 「子どもたちの脳は売り物ではない」　15歳未満のSNS禁止法施行へ、マクロン仏大統領
    8. 18. アドレナリン全開ぼっち夜警ホラー『MALUM 悪しき神』ポスター＆予告編　劇場では“過激版ポスター”を掲出［ホラー通信］
    9. 19. #ロマ佐賀 の温泉地コラボで佐賀を冒険｡スクエニのプロデューサーとSaGa風呂ツアーに行ってきた
    10. 20. AmazoセールでUNDER ARMOUR（アンダーアーマー）のウエアや小物が最大65%OFFに【本日まで】
    1. 1. 岡本和真の通訳 大嶋祐亮氏就任
    2. 2. 侍ジャパン 残り1人は吉田正尚に
    3. 3. メジャー組は9人、初出場は11人…WBC日本代表30人一覧
    4. 4. ベンゼマ 新天地に電撃移籍
    5. 5. ヤク・青柳語る 阪神との違い
    6. 6. PL戦士の訃報に「KKコンビ」悲痛
    7. 7. NARUTOコラボのMLBユニが大反響
    8. 8. 成田童夢に「時の流れ」感じる声
    9. 9. 田中碧 リーズで出番激減の背景
    10. 10. 男バス代表新監督に名伯楽待望論
    1. 11. 中田英寿氏は森保Jでも通用する?
    2. 12. 桑田氏&清原氏と同期 元選手死去
    3. 13. 時間稼ぎを取り締まる新ルール
    4. 14. 久保建英、重度の筋肉系トラブル
    5. 15. 大谷 アリゾナ州で自主トレ
    6. 16. レブロン&レイカーズ 今夏決別か
    7. 17. ホーバス氏後任 Bクラブ監督の訳
    8. 18. 日本人に高額給料払ってでも獲る
    9. 19. 自分のケツは自分で…原晋氏見解
    10. 20. 広島・中村奨成 コーチに感謝
    1. 1. 「家が特定された」大慌ての狩野
    2. 2. 星野源 新垣結衣とのデート告白
    3. 3. 元BOOWY 高市首相と奈良を嘲笑か
    4. 4. 『ホットスポット』が実践した“健康的な”ドラマ現場改革　市川実日子衝撃「こんなチームがあるんだ!」
    5. 5. 元TOKIO長瀬智也 衆院選に言及
    6. 6. YouTuber破局「住む場所がない」
    7. 7. Micro容疑者逮捕 知っていた芸人
    8. 8. Uberに月50万円 ニコルに賛否
    9. 9. 「涙の高校生役」香取慎吾が嗚咽
    10. 10. 前澤氏の「5億円ソファ」に批判
    1. 11. りんごちゃん大減量 ビフォアフ
    2. 12. 戸田が演じる細木さん「似すぎ」
    3. 13. 日本テレビ「下請け」に転落か
    4. 14. 高市氏のドラムに「舐めんなよ」
    5. 15. 岡田結実 第1子出産を発表
    6. 16. 竹内涼真、中学時代に「夏帆さんを待ち受けしていた」　『あんたが』コンビが再会トーク
    7. 17. ニコラス・ケイジの妻 生活語る
    8. 18. 涼真「夏帆が待ち受けだった」
    9. 19. こじるり 推定300万円弱の売上か
    10. 20. 真美子夫人「驚愕価格」のコーデ
    1. 1. 便秘が悪化 NGな食べ合わせ3つ
    2. 2. リンガーハットが価格改定へ
    3. 3. セザンヌ廃盤&販売縮小商品発表
    4. 4. 15歳差婚の息子 いきなり3児の父
    5. 5. 立ったまま3分、お尻集中トレ
    6. 6. ちゃんみなが寒中水泳 心配の声
    7. 7. 札幌で蛇口からオニオンスープ
    8. 8. 恋人失い...京都で怪異の日々
    9. 9. 群を抜く対応力 厳選ダウン服
    10. 10. ローソン 新作ご褒美感スイーツ
    1. 11. 「時短スキンケア」名品を解説
    2. 12. 短期集中 ぽっこり腹を2分で撃退
    3. 13. ミスドの「冬限定メニュー」紹介
    4. 14. 生きるのしんどい35歳が滝行挑戦
    5. 15. スノーピークが佐賀・吉野ヶ里歴史公園に新複合施設 サウナ付きコテージやスタバ、ライブラリーも
    6. 16. 結婚で村社会に…最大の「誤算」
    7. 17. 数量限定 SHIROの爽やかポプリ
    8. 18. 茨城・龍ケ崎市に“コンテナホテル”オープンへ！　有事の際はレスキューホテルとして活躍
    9. 19. 太った…撮影前に飲んだものとは
    10. 20. リカちゃんのON/OFF展が開催