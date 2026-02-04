【バルディフィエメ（イタリア）４日＝松末守司】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、ノルディックスキー距離女子で２大会連続出場の土屋正恵（弘果ク）が、会場となるテーゼロ距離競技場で行われた公式練習に参加した。最初の出場種目である７日の距離複合に向けて、スピードトレーニングを重ね、滑りの感触を確かめた。フランスで事前合宿を行っており調子の良さを感じており、「いい感じで調整はできたかな。マススタ