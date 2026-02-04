Art Gallery M84は、写真展『アートの競演 2026寒晴』において、写真を芸術として創作した作品25点の中から、M84賞、Customer賞、フレームマン賞の3賞を決定した。■25点の作品を展示した中から3賞を決定今回の作品展は、Art Gallery M84で2026年1月19日(月) 〜 1月31日(土)まで、第163回目の展示として実施した一般公募展です。一般公募展は、今回で通算24回目の開催となります。1800年代末期の欧州で、写真はその記録性のみが注