アイナ・ジ・エンドが、自身初となるアジアツアー＜AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -＞の追加公演を開催することを発表した。本ツアーは、4月23日のソウルYes24 Live Hall からスタートする。ソウル、バンコク、台北をはじめ、日本国内を含めた全7都市での開催を予定しており、台北公演は券売開始と共に、わずか4時間で完売したとのこと。この反響を受け、5月12日に台北公演の追加公演が決定した。なお、追加公演のチケット