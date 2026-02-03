テレビ局もガサ入れの現場を撮っていたと聞いています」と話すのは、報道関係者だ――。今から遡ること約四カ月前、国民的女優にまつわる衝撃的なニュースが報じられた。昨年10月11日、文春オンラインによって米倉涼子（50）が麻薬取締法違反容疑で厚労省関東信越厚生局麻薬取締部（通称マトリ）に捜査を受けていると報じられた。すでに昨年8月20日に米倉の自宅マンションにマトリによるガサ入れ（家宅捜索）が入ったというのだ