【女子旅プレス＝2026/02/03】大阪・関⻄テレビ扇町スクエアで“いちご”の新しい楽しみ⽅を伝えるイベント「⼤阪ストロベリーフェスティバル 2026（OSAKA Strawberry Festival 2026）」が、2026年3⽉13⽇（⾦）から3⽉22⽇（⽇）までの計10日間開催する。【写真】横浜赤レンガ倉庫でいちごの祭典「Yokohama Strawberry Festival 2026」開催◆“いちごの祭典”今年も大阪で