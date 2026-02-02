毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のSIMフリースマホです。今回紹介した「Phone（3a）Lite」と「OPPO Find X9」は、キャリアからも販売されていて、それぞれオトクに購入できることにも注目です。「Phone（3a）Lite」は楽天モバイルで3万2890円。しかも、限定カラーのレッドも用意されています。「OPPO Find X9」はauの端末購入プログラム利用で実質7万2800円（初回3170円