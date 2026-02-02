毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のSIMフリースマホです。

今回紹介した「Phone（3a）Lite」と「OPPO Find X9」は、キャリアからも販売されていて、それぞれオトクに購入できることにも注目です。

「Phone（3a）Lite」は楽天モバイルで3万2890円。しかも、限定カラーのレッドも用意されています。

「OPPO Find X9」はauの端末購入プログラム利用で実質7万2800円（初回3170円。2回目以降は3165円×22回）。新モデルスマホはキャリア価格のチェックもマストですよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【全部入りのエントリースマホ！】

Phone（3a）Lite

Nothing／各4万2800円

強化ガラスを採用した独自のシースルーデザインの本体は、IP54の防塵・防滴仕様。日常使いで安心できる本体スペックかつ、おサイフケータイに対応しているので各種タッチ決済もOK。

6.77インチの大型AMOLEDディスプレーを採用し、背面のGlyphライトで各種通知をお知らせする機能も搭載。マクロ撮影にも対応して、フードや各種ブツ撮りがはかどる仕様なのもポイントです！

【鬼スペックのゲーミングスマホ！】

REDMAGIC 11 Pro

REDMAGIC／15万7800円から（シルバー）

6.85インチ画面はインカメラを画面下に内蔵することでゲームプレイの没入感が大向上。背面カメラ部分は凹凸のない完全フラットデザイン、さらに本体側面にはゲーム用の操作ボタンであるショルダートリガー搭載。とにかくゲームプレイ重視のモデル！

【名門カメラメーカーの技術を投入！】

OPPO Find X9

オウガ・ジャパン／各14万9800円

スウェーデンの名門カメラメーカー、ハッセルブラッドと共同開発したカメラシステムを搭載。最大8Kの超高解像度撮影に対応しつつ、クラシックフィルムのような質感の撮影も可能なスペック。iOSとの画像やテキストなどのファイル共有が簡単に行なえ、生成AI機能もがっつり搭載。

高圧洗浄の水圧にも耐えるIP68の防塵・防水仕様で、約6.6インチ画面を搭載したちょうどいいサイズ感のフラッグシップ端末です！

【超コスパ系の新モデル！】

POCO M8 5G

シャオミ・ジャパン／各3万6980円

画面の両サイドが実質ベゼルレスとなる6.77インチの3Dカーブ有機ELディスプレーを採用。5520mAhの大容量バッテリーは、有線リバース充電に対応してワイヤレスイヤホンの充電もOK。大画面でSNSや動画を楽しむなら申し分のないスペックかと！

取材・文／直井裕太