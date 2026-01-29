学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ICE」はなんの略？「ICE」はなんの略か知っていますか？内燃機関のこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「internal combustion engine」を略した言葉でした！ICEとは、内燃によって得た熱エネルギーを機械的仕事