元東京都知事で厚労相も務めた国際政治学者の舛添要一氏が２７日に配信したＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「舛添要一、世界と日本を語る」で衆院選について分析した。舛添氏は各党がテーマにしている消費税について、高市早苗氏が「これは選挙前は何も言ってなかったんです。解散総選挙を断行する前は」と指摘した。舛添氏は「他の党は消費税廃止、消費税減らす。どんどん消費税減税を言い始めたんです。これは何か言わないと負け