これは喜ばずにはいられない。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月27日の第1試合でEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が南2局に値千金の跳満ツモ。この瞬間、多くの関係者が詰めかける控室から大歓声があがり、これを放送席のマイクが拾うという壮大な“音漏れ”事案となった。【映像】逢川、会心の跳満ツモに控室から「うおー！」と音漏れ今期から参戦したEARTH JETSは毎試合、スポンサーであるアース製薬の関係者などが多数応援に来