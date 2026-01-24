【インツェル（独）＝森井智史】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）最終戦が２３日、ドイツのインツェルで始まり、女子１５００メートルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１分５３秒５９で２位に入り、５季連続、通算６度目の種目別総合優勝を飾った。男子５００メートルは広瀬勇太（高崎健康福祉大）が日本勢最上位の８位で、森重航（オカモトグループ）は転倒して１７位だった。女子５００メートルは山田梨央（直富