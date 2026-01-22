新車99万円！ トヨタ「“4人乗り”セダン」が“昭和感”スゴイ！近年の自動車市場において、実用性と経済性を重視するユーザーから堅実な支持を集めている軽自動車が存在します。それがトヨタの展開する軽セダン「ピクシス エポック」。【画像】超カッコイイ！ これが昭和感スゴイ「トヨタ“4人乗り”セダン」です！（22枚）ちなみにクルマ好きを自称する人の中にも、この「軽セダン」という呼び名を知らないという声が存在