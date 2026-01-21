記者団の取材に応じる大阪府の吉村洋文知事＝21日午後、大阪府庁大阪府の吉村洋文知事（50）の辞職に伴う出直し選が22日告示される。日本維新の会から立候補する代表の吉村氏に加え、政治団体「無所属連合」が21日、共同代表の新人大西恒樹氏（61）を擁立すると発表。維新による「大阪都構想」への3度目挑戦の是非を巡って選挙戦となる。主要政党は擁立を見送った。投開票は衆院選と同日の2月8日。大西氏は記者会見で、都構想