少女が着替える様子を時計型のカメラで盗撮したとして、愛知県警は２１日、茨城県東海村立中学校教員の男（３２）（茨城県茨城町）を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑などで逮捕した。発表によると、男は２０２３年、茨城県内の施設で１６歳未満の少女たちが着替える様子を時計型カメラで盗撮した疑い。容疑を認めている。「１０〜２０本の盗撮動画を１セットにして１０万円で販売していた」と供述しているという。小中学