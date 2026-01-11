24年からイースタン・リーグに参入している「くふうハヤテベンチャーズ静岡」が12日、静岡市内で新入団会見を行い、今季は球団名を「ハヤテベンチャーズ静岡」として活動することを明かした。会見の席上、池田省吾球団社長が「26年シーズンに関しては、ハヤテベンチャーズ静岡として戦う」と話した。球団を巡っては昨年11月28日、くふうカンパニーホールディングスが球団を運営する「ハヤテ223」との球団名のネーミングライ