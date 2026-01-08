ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > マクドナルド ドラゴンクエストとのコラボ商品に「手抜き」など指摘… ゴシップ 企業・ビジネスニュース マクドナルド X（Twitter）で話題 週刊女性PRIME マクドナルド ドラゴンクエストとのコラボ商品に「手抜き」など指摘の声 2026年1月8日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと マクドナルドとドラゴンクエストのコラボについて、週刊女性PRIMEが伝えた 自信作と豪語し発売したが、以前のコラボ商品と瓜二つとの声が上がったそう ネット上では「悲しすぎてマクド嫌いになる」などの意見も寄せられたという 記事を読む おすすめ記事 「国歌斉唱でガム噛んでヘラヘラ…ありえない」日本代表に柿谷曜一朗が “厳しい指摘”「覚悟は決まった」「目の色が変わった」ファン反応【キングスW杯】 2026年1月7日 21時34分 「俺が悪いんだよ」サカナクション山口一郎 明かした12年ぶり『紅白』本番でNHKから「怒られたこと」 2026年1月7日 16時25分 ゆゆうた 活動休止を報告「自分の犯した罪と向き合う為、しばらく活動を謹慎させて頂きます」 2026年1月7日 17時59分 大島由香里は“エアタグ”で監視、人気女優は遠足先まで“尾行”…「子離れできない親」特集に視聴者戦慄 2026年1月7日 21時22分 ブルージェイズ岡本和真に「村上宗隆の2倍」の値段がついたカラクリ 2026年1月7日 9時26分