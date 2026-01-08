1月7日から始まったマクドナルドと大人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』のコラボ。本コラボでは、『ザク切りポテト&肉厚ビーフ やみつきコンソメペッパーマヨ』、『ホットチリ&タルタルチキン』、『チーズダブルてりやき』の3商品を“ドラクエバーガー”と題して発売。すでにSNS上では購入報告が相次いでいる。

【写真】「手抜き」と指摘、どのハンバーガーもそっくり！ドラクエ、エヴァ、ゴジラバーガー

マックとドラクエコラボに“手抜き”の指摘

「マクドナルドのホームページでは、この3商品について、《勇者の剣の剣筋をイメージしたスリットが特長のオリジナルバンズでサンドした、ボリュームたっぷりなマクドナルドの自信作》と説明。

この3商品に加え、『ドラクエシリ―ズ』に登場するキャラクター・スライムの鮮やかな青色をイメージした『マックフィズ/マックフロート 爽やかヨーグルトソーダ味』も発売しています」（フードライター、以下同）

マクドナルドが“自信作”と豪語したコラボ商品。しかし、ある懸念が上がっているという。

「昨年の12月末に発表されたのですが、バーガー3商品に対し、“手抜き”という指摘が上がったのです。

マクドナルドがこれまでコラボしてきた大人気アニメ『エヴァンゲリオン』や『ゴジラ』との商品と今回のバーガーが瓜二つなんです。『エヴァンゲリオン』コラボは2025年1月から始まり、『ゴジラ』コラボは2024年1月からでほぼ同時期に始まっていることも相まって、“使い回している”との声が続出しました」

ネット上では、コラボ商品を比較した投稿が拡散され、《やっぱマクド手抜きじゃん…私がドラクエファンだったら、悲しすぎてマクド嫌いになるレベル…》《チーズダブル照り焼き美味しいけども！使いまわしの現実を知ったら購買意欲グーンと下がりました》などの意見が寄せられた。

一方、コラボが開始してからは別の問題が発生している。

「スライムのドリンクはスライムが描かれたカップで提供されるのですが、ネット上では、《意気揚々と発売すぐで全コラボ商品買ったんですが、肝心のスライム絵柄無しで驚愕》《普通のカップで提供された。（中略）カップ目当てで買って普通のカップで出されたら悲しいよな》など、スライムが描かれていないカップで提供された人が散見されました。

公式サイトでは《数量限定でご用意しております》と記載がありますが、発売初日からカップがなくなることは考えにくいですし、もし本当にカップがなくなったのであれば、準備不足といわざるを得ません。“手抜きバーガー”かつ“対応不備”では、コラボを楽しみにしていたファンたちはいたたまれないでしょうね」（前出・フードライター）

商品開発に手間がかかることは十分に理解できるが、あまりの怠慢や準備不足は避けてもらいたい。