埼玉県警の警察官が窃盗事件の証拠品であるトレーディングカード9枚を盗んだとして逮捕されました。警察によりますと埼玉県警羽生署刑事課の巡査・藤岡俊行容疑者は去年自らが捜査を担当していた窃盗事件の証拠品であるトレーディングカード9枚を警察署内で盗んだ疑いがもたれています。藤岡容疑者は9枚のうち8枚のカードを買い取り店で売却し総額74万円ほどを得たとみられています。証拠品の確認でカードの数が少なくなっていたこ