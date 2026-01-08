アメリカのメディア大手ワーナーの買収をめぐり敵対的買収を試みているパラマウントの修正提案について、ワーナーは改めて拒否するよう株主に勧告しました。【映像】ワーナー・ブラザース・ディスカバリー周辺の様子ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収をめぐっては、アメリカの動画配信大手ネットフリックスがスタジオ事業や動画配信サービスなどをおよそ11兆円で買収する契約を結んだと発表していました。しかし、そ