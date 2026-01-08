出会いの場である合コン。一瞬の気を抜いた行動によって、男性に対して思わぬ悪印象を与えてしまうこともあります。そこで今回は、合コンでの失敗を防ぐために、「合コンで引かれてしまう女性の行動８パターン」を紹介させて頂きます。【１】女性同士でコソコソと話をして、爆笑している女性女性同士の盛り上がりは、男性陣に大きな疎外感を与えることになります。できる限り、話題を共有し、合コン全体を盛り上げるように努力した